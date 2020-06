Noa compie gli anni: i suoi migliori duetti con gli artisti italiani

C'è una donna forte dietro la voce - fortissima, in tutti i sensi - di Noa. Una donna che ha saputo far fronte a una crisi di identità - lei, ebrea di origini yemenite nata in Israele ma trapiantata giovanissima a New York, "né nera né bianca" - e al martirio che da decenni strazia il suo paese, che ha sempre amato incondizionatamente, pensando al bene di chi lo abita piuttosto che a scegliere da che parte della barricata stare. Achinoam Nini, che oggi compie 51 anni, odia una cosa sola: i confini. Geografici o artistici che siano. Ecco perché, per festeggiare il suo compleanno, abbiamo scelto di proporvi le sue migliori collaborazioni con artisti nostri connazionali: Noa ha sempre amato il nostro Paese, e fortunatamente è stata ricambiata dai tanti talenti che lo popolano e che l'hanno popolato. Ecco, nelle pagine che seguono, i frutti di questo amore. Buon ascolto!