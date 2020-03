Stephen Hawking, quando scienza e musica si danno la mano

Il 14 marzo 2018, all’età di 76 anni, moriva il celebre astrofisico inglese Stephen Hawking. Celebre per la qualità dei suoi studi ma anche, purtroppo per lui, per una malattia degenerativa che lo ha relegato su di una sedia a rotelle e all’uso di un sintetizzatore vocale per comunicare. Questa sua particolare condizione legata alla vivacità del suo genio lo hanno reso molto popolare, di più: iconico. La sua figura di scienziato ‘pop’ è stata ripresa e citata anche da molti musicisti. Nelle pagine a seguire ne vediamo alcuni.