Percy Sledge, quando un uomo ama una donna

Il 14 aprile 2015 muore all’età di 74 anni Percy Sledge. Nel 1966 oltre a cantare nei fine settimana fa l’infermiere in un ospedale nel natio Alabama, un infermiere che però nel cassetto ha una canzone, quella canzone è “When a man loves a woman” e permetterà a Percy, una volta incisa, di non frequentare più, per tutta la vita, le corsie di un ospedale. La scrisse a seguito della più classica delle delusioni amorose però non la firmò cedendo i crediti della stessa a Calvin Lewis e Andrew Wright che lo aiutarono a completarla. La canzone ebbe immediato successo e, quando si dice ‘evergreen’, negli anni tornò a conoscere le prime posizioni delle classifiche di vendita: vuoi per merito di uno spot pubblicitario, vuoi per merito della interpretazione di un altro musicista.

La sua è una di quelle voci nate per cantare il soul, l’anima. E l’amore. Percy Sledge ha interpretato altre canzoni oltre a “When a man loves a woman” e ha avuto una carriera di buona soddisfazione, noi lo ricordiamo proponendo alcune cover di quella che è considerata una delle più belle canzoni di sempre.