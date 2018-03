Si sono svolti nella note gl iHeartRadio Music Awards, ka piattaforma radio online di proprietà della iHeartMedia. Aria di grande festa, nonostante la società stia freneticamente tentando di evitare la bancarotta da settimane, rinegoziando finanziamenti che le permettano un piano di rientro da un debito da 20 miliardi di dollari.

La cerimonia si è svolta al Forum di Inglewood, a Los Angeles, California. E i trionfatori della serata sono stati Cardi B, Ed Sheeran, Taylor Swift - quest'ultima ha vinto il premio per l'artista donna dell'anno, Cardi B per la migliore nuova artista e per l'artista Hip-hop, mentre Ed Sheeran ha vinto il premio per artista uomo e per la migliore canzone, "Shape of you". Numerose le performance, tra cui proprio quella di Ed Sheeran, in collegamento dall'Australia, dove è in tour.

Il cantante ha suonato per strada, a Melbourne a Hosier Lane, mentre era già lunedì mattina: "Qua sono già le 10 e un quarto di mattina", ha detto il cantante, prima di iniziare una performance acustica di "Perfect" circondato dalla gente

Tra gli altri momenti notevoli della serata, Ed Sheeran, che durante la performance di "Nowhere fast" ha attacto duramente la NRA, l'associazione che riunisce i produttori di armi: "Amano più le lor pistole dei nostri figli":

This whole country is going nuts, and the NRA is in our way

They’re responsible for this whole production

They hold the strings, they control the puppet

And they threaten to take donor bucks

So they know the government won’t do nothing and no one’s budging

Gun owners clutching their loaded weapons

They love their guns more than our children