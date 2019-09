Non fosse per il ruolo di Sandy in “Grease”, forse da noi la conoscerebbero in pochissimi. Eppure Olivia Newton-John, angloaustraliana, ha vinto quattro Grammy, è stata due volte al primo posto della Top Ten di “Billboard” degli album, cinque volte al primo posto della Top Ten di “Billboard” dei singoli, e altre dieci volte nella stessa Top Ten, vendendo più di cento milioni di dischi nel mondo.

Per chi voglia saperne di più di Olivia Newton-John abbiamo allestito una galleria delle sue canzoni entrate nella Top Ten USA: la trovate nelle prossime pagine.