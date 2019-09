Il duo formato da Paul Simon e Art Garfunkel non è stato certamente un sodalizio stabile e tranquillo: messisi insieme nel 1957 col nome di Tom & Jerry poi si sono persi di vista, si sono rimessi insieme nel 1963, hanno fatto un album e poi si sono sciolti di nuovo; si sono riuniti nel 1965 e hanno avuto successo, culminato nel trionfale “Bridge over troubled water” del 1970, e si sono allontanati di nuovo. Negli anni Settanta si sono riavvicinati un po’ per volta, collaborando reciprocamente a progetti musicali propri e altrui, finché nel 1981 hanno accettato di ritrovarsi sullo stesso palco per lo storico “Concerto in Central Park”.

Di separazioni e di nuove riappacificazioni ne sono seguite altre, per Simon & Garfunkel; ma oggi, nell’anniversario del loro concerto al Central Park di New York, che si tenne il 19 settembre del 1981, vogliamo riproporvi venti delle 21 canzoni (dieci del loro repertorio comune, otto del repertorio del solo Simon, una del repertorio del solo Garfunkel, una cover degli Everly Brothers e una versione medley di “Kodachrome” e “Maybellene”) che furono eseguite in quella magica serata di settembre davanti a un pubblico di 500.000 persone (la ventunesima, il secondo bis, che comunque è una reprise di “Late in the evening”, non è reperibile su YouTube).