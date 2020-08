E’ morta il 5 agosto del 1962, quella che è stata forse la più famosa diva della storia del cinema americano, scomparsa giovanissima – aveva solo 36 anni – ma forse anche per questo consegnata al ruolo di indimenticabile icona dello schermo. Non tutti ricordano Marilyn Monroe, oltre che come attrice, anche nelle vesti di cantante spiritosa e brillante; per questo noi vogliamo farvela ascoltare come forse non vi è mai capitato di sentirla.