Mott the Hoople, la glam band per eccellenza - VIDEO GALLERY

Usciva il 28 luglio del 1972 in Inghilterra il singolo di “All the young dudes”, dei Mott the Hoople. I Mott the Hoople erano una band attiva senza grande successo dal 1966, che dopo aver pubblicato quattro album stava seriamente pensando di gettare la spugna quando ebbe il più clamoroso dei colpi di fortuna. David Bowie, che li stimava, dapprima offrì loro “Suffragette City”, che i Mott the Hoople rifiutarono cortesemente, e poi “All the young dudes”, che invece accettarono di registrare con la produzione, e la partecipazione al sax, proprio di David Bowie.

“All the young dudes”, oltre ad aprire per i Mott the Hoople una stagione di grande popolarità durata solo due anni, il tempo di tre album, ma molto intensa, diventò una sorta di inno del glam rock, consegnando ai Mott the Hoople un posto nella storia della musica.

Nelle prossime pagine vi proponiamo il meglio (secondo noi) dei tre album “classici” dei Mott the Hoople (“All the young dudes”, “Mott” e “The hoople”) più un paio di brani usciti solo su singolo. Prendetevi un’oretta di tempo e fate un tuffo rigenerante nel glam di quarantacinque anni fa...