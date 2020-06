Marcella, i successi di una Bella carriera

La sorella di Gianni Bella ha debuttato discograficamente nel 1972 – e non ha ancora smesso di cantare (il suo ultimo album, “Metà amore metà dolore”, è uscito nel 2017). Per farle gli auguri di buon compleanno abbiamo messo in fila alcuni dei maggiori successi di una carriera ricca di soddisfazioni, che l’ha vista più volte ottenere buoni risultati di classifica (il numero fra parentesi, dopo il titolo e gli autori nelle pagine che seguono, indica il miglior piazzamento in hit parade).