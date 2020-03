Due anni fa, in previsione del compleanno di Mina, avevamo chiesto agli iscritti del Mina Fan Club di aiutarci a compilare un elenco di dodici canzoni di Mina che bisogna assolutamente conoscere. Adesso la chiamerebbero playlist, a noi piace di più pensare a un ipotetico 33 giri da intitolare “Mina – Le indispensabili”.

La partecipazione era stata entusiastica, anche se era stato poi faticoso compilare il “dodecalogo” di canzoni: quelle che avevano ricevuto almeno un voto erano state 244!

(Se rifacessimo oggi il sondaggio, siamo certi che nel "dodecalogo" figurerebbe anche "Luna diamante", inclusa nel recente "Mina Fossati" - e che inseriamo qui sotto come "bonus track")

A spoglio terminato eravamo dunque riusciti a mettere insieme l’ideale supercompilation delle canzoni di Mina così come è risultata dai voti degli iscritti al Fan Club, che Rockol di nuovo ringrazia tutti per la partecipazione.Ecco i loro nomi:Paolo Driussi, Massimo Rossi, Orlando Ferrari, Nicola Ovalov, Franco Masala, Pietro Bocchi, Massimo Serzio, Walter Nudo, Luca Di Camillo, Daniel Durski, Antonino Pititto, Massimo Massaro, Giovanni Aufiero , Diego Vezzoli , Mario Basile, Francesco Federico, Vincenzo v.inx90, Arlai Gattifolle, Domenico Aletta, Andrea Firenze, Maurizio (Muricat), Jacopo Carminati, Fabrizio Berlincioni, Cristián Lucano, Gianni Matarazzo, Giampietro Filippin, Walter Carminati, Antonio Albericci, Paolo De Feo, Loris Biazzetti, Rino Reder, Luciano Arvati, Mirko aenor82, Valter Colucci, Alessandro Fiandaca, Ishai Soriano, Fabio Rauzino, Andrea Lucante, Fulvio Storino, Calogero Infantino, Giovanni Pitillo, Fabio Corvisiero , Carlo Cubeddu, Stefano Grandi, Anonimo (volaminelcuore82), Antonio Bianchi, Roby (robybar), Michele Gianelli, Remo Prodoti.Ed ecco qui di seguito le canzoni entrate nel “dodecalogo”, in ordine di graduatoria – nell’ultima pagina troverete la più votata. Buona lettura, e buon ascolto!

