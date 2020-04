Il 5 aprile del 1968 arrivava nei negozi di dischi il 45 giri "Mrs. Robinson" di Simon & Garfunkel. In realtà il brano era già comparso qualche mese prima nella colonna sonora del film di Mike Nichols "The Graduate" ("Il Laureato" in Italia), che era stato proiettato nelle sale cinematografiche alla fine del 1967.

La canzone venne utilizzata nella celebre scena in cui Benjamin (Dustin Hoffman) corre in chiesa per fermare il matrimonio di Elaine (Katharine Ross). Nel film però il brano - che era stato scritto con il titolo di "Mrs Roosevelt" ed era dedicato alla moglie del presidente USA - non ha un vero testo ma solo il celebre inciso "dududududu". Era stato Art Garfunkel a far ascoltare la canzone a Nichols, che se ne innamorò e la volle utilizzare assolutamente, anche senza le parole.

Il testo verrà completato da Paul Simon nelle settimane successive e conterrà riferimenti alla perdita dell'innocenza dell'America, alla scomparsa degli eroi generazionali e all'assenza di nuovi punti di riferimento. Nel celebre verso "Where have you gone, Joe DiMaggio" viene anche citato il grande giocatore di baseball degli Yankees, che pare non avesse inizialmente apprezzato la cosa, salvo poi ricredersi quando si accorse di essere tornato un eroe per le nuove generazioni grazie al successo della canzone.

Qui di seguito vi proponiamo, dopo la versione originale, alcune cover di questa canzone indimenticabile.

Maurilio Giordana (titolare del blog “My Way”)