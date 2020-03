Massimo Bubola è nato il 15 marzo 1954, lo stesso anno in cui nacque il rock‘n’roll. Fu quello infatti l’anno in cui Elvis Presley registrò “That's All Right (Mama)” e Bill Haley & His Comets registrarono “Rock Around the Clock”. Sarà per questo che, nonostante Torrazzo sia un piccolo paese infilato nella bassa veronese, nel suo DNA ci sono semi diffusi di quel nuovo suono proveniente dagli States che tanto ha contribuito a cambiare il mondo.

Nel giorno del suo compleanno lo omaggiamo riascoltando dieci brani della sua produzione: canzoni dense di poesia e di letteratura, di afflati rock e di rimandi popolari, perennemente in bilico tra due opposti, a volte contrari e a volte speculari. Un tema questo, quello del doppio, che potremmo prendere come riferimento della sua storia artistica, che dopo oltre quarant’anni lo vede ancora percorrere il suo personale e indipendente tragitto di “cavaliere elettrico” della canzone d’autore italiana. Un percorso più o meno cronologico che ha il compito, riuscito, di fotografare i momenti salienti di un artista ancora oggi testimone di un’eredità culturale, e non solo musicale in senso stretto, che merita di essere valorizzata maggiormente.

di Ricky Barone (a cura di www.lisolachenoncera.it)