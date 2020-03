Improvvisatore vocale, direttore d'orchestra dotato di orecchio assoluto, musicista di origini jazz che ha saputo spaziare tra tanti generi: dal smooth jazz al reggae per poi passare alla world music fino a toccare la musica classica; tutto questo è Bobby McFerrin.

Robert "Bobby" McFerrin è passato alla storia della musica grazie alla sua celebre hit del 1988 “Don't Worry, Be Happy”. Il titolo del brano è tratto da una famosa citazione del celebre maestro spirituale indiano Meher Baba.

La canzone, improvvisata nello studio di registrazione sovrapponendo due volte la propria voce, ha raggiunto il vertice in quasi tutte le classifiche pop del mondo ed è stata spesso e volentieri utilizzata nella cultura popolare: nella colonna del film “Cocktail” del 1988 con Tom Cruise, come canzone ufficiale della campagna elettore per la presidenza degli Stati Uniti di George H. W. Bush nel 1988, nella colonna sonora del film “Casper: A Spirited Beginning” del 1997 e spesso è stata erroneamente attribuita a Bob Marley.

Ma la produzione musicale ed artistica dell’artista statunitense dieci volte vincitore del Grammy Award, non si ferma alla sola “Don't Worry, Be Happy”. Celebriamo il compleanno di Bobby McFerrin - è nato l'11 marzo 1950 - con 10 dei suoi brani più belli (spoiler alert: c’è anche “Don't Worry, Be Happy”).