Pacifico, cesellatore di parole

Da chitarrista e fondatore dei Rossomaltese, gruppo milanese degli anni Novanta, a uno degli autori più apprezzati dell’attuale panorama musicale italiano, il percorso artistico di Luigi ‘Gino’ De Crescenzo (nato a Milano il 5 marzo 1964) in arte Pacifico è davvero un viaggio affascinante e per certi aspetti unico. Pacifico è forse uno degli ultimi rappresentanti di quella grande scuola autorale che si è a poco a poco spenta nel nostro paese. O comunque che si è trasformata pesantemente. Ma Pacifico è anche cantautore e interprete di suo, dalla voce pacata e dallo stile riconoscibilissimo.

Cesellatore di parole, capace come pochi di evocare atmosfere usando frasi che diventano subito immagini, Pacifico è di certo una delle figure centrali su cui potrà contare la musica italiana nei prossimi anni. Per il suo compleanno ripercorriamo la sua carriera con undici brani e undici video, parole e immagini che diventano piccole perle da mettere in fila una all’altra per farne una collana.

Andrea Podestà (a cura di www.lisolachenoncera.it)