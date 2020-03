Chuck Berry scrisse il brano nel 1955, ma su disco venne pubblicato solo il 31 marzo del 1958.

Per il titolo Berry si ispirò al suo amico musicista Johnnie Johnson, al quale cambiò il cognome prendendo spunto dalla Goode Avenue di Saint Louis, la strada dove era nato nel 1926.

Nonostante si tratti di uno dei classici della storia del rock, il singolo non raggiunse all'epoca il numero uno in nessuna classifica importante. Ma nel 2008 la rivista statunitense “Rolling Stone” lo collocò in vetta alla sua classifica delle migliori "guitar songs" di tutti i tempi (però solo in settima posizione nella lista delle “500 Greatest Songs of All Time”).

Nel 1977 “Johnny B. Goode” è stato mandato nello spazio. Una registrazione fu inclusa nel Voyager Golden Record, allegato alla navicella spaziale Voyager, come unico esempio di canzone rock.

