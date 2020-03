Il 2 marzo del 1978 - un giorno prima della pubblicazione dell'album “Easter” - usciva per la Arista Records il singolo "Because the night" del Patti Smith Group.

Il brano era stato scritto da Bruce Springsteen per l'album "Darkness on the edge of town". Quando il Boss decise di non inserirlo nel disco, lo propose a Patti che in quei giorni stava registrando nello studio di fianco al Record Plant di New York. La cantante si limitò a rimodellare il testo, cambiando la prospettiva del protagonista da maschile a femminile.

Maurilio Giordana (titolare del blog My Way)

(continua)