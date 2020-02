Lo spirito rock di Francesca Michielin: 10 cover che vale la pena ascoltare

Non capita tutti i giorni di vedere una sedicenne che si presenta ai provini di un talent show cantando una cover di "Whole lotta love" dei Led Zeppelin. Portare quel classico del rock alle selezioni di "X Factor" per Francesca Michielin - che compie oggi 25 anni - dev'essere stato un modo per presentarsi nella giusta maniera. Perché, anche se a guardarla così, piccola e un po' timida, non lo penseresti mai, in realtà la cantautrice di Bassano del Grappa ha uno spirito davvero rock. Non ci credete? Sfogliate questa video gallery e ascoltate le sue versioni di alcune chicche del rock: buon ascolto (e tanti auguri, Francesca, ragazza rock'n'roll!)