Auguri a Tullio De Piscopo: 10 canzoni per festeggiare il genio napoletano della batteria

Tullio De Piscopo è senza dubbio uno dei più grandi batteristi italiani di tutti i tempi.

Tullio Gennaro De Piscopo, conosciuto come Tullio De Piscopo, nasce a Napoli il 24 febbraio del 1946. De Piscopo cresce in una famiglia di musicisti e fin da bambino si avvicina alle percussioni d’ogni genere, bacchette e tamburi vari. Il padre Giuseppe è stato batterista e percussionista nell’orchestra napoletana diretta dal Maestro Giuseppe Anepeta.

A metà degli anni Settanta De Piscopo è uno dei batteristi più ricercati negli studi di registrazione italiani, non solo per il jazz, ma anche per la musica leggera; collabora con tantissimi grandi musicisti italiani come Adriano Celentano, Mina, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Mino Reitano, Toto Cutugno, Roberto Vecchioni, Fabrizio De Andrè, Giorgio Gaber, Domenico Modugno, Lucio Dalla e i New Trolls Atomic System.

È sua la batteria ne “L’Era del cinghiale bianco” del 1979 di Battiato e fu inoltre batterista in alcuni album - sia studio che dal vivo - di Pino Daniele, con cui nasce un profondo rapporto di amicizia.

Sempre negli anni Settanta inizia la collaborazione con il Astor Piazzolla, musicista, compositore e arrangiatore argentino, con il quale incide l’lp “Libertango” (oltre ad altri 11 lp negli anni, accompagnando Piazzolla in tournée in tutto il mondo).

Nel 1988 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Andamento Lento”, canzone divenuta simbolo dell’artista napoletano e che lo spinse verso il successo pop rimanendo in vetta a tutte le classifiche discografiche per ben sette mesi.

La carriera discografica del batterista napoletano comprende numerosissimi lavori che spaziano da album più jazz parallelamente ai lavori pop, per non parlare delle tantissime collaborazioni che De Piscopo ha avuto con grandi artisti italiani e non. Festeggiamo il compleanno del virtuoso batterista napoletano con dieci dei suo brani più belli di sempre.