Elliott Murphy, un americano a Parigi

Grande rocker, grande cantautore Elliott Murphy. Nato a New York City il 16 marzo 1949, ha una lunga carriera alle spalle. Data l’età non può essere altrimenti. Il suo primo album, “Aquashow”, risale al 1973 e da allora ha pubblicato con buona cadenza mettendo insieme quasi una quarantina di album tra live, compilation e studio. Grande rocker, grande scrittore di canzoni ma, nemo propheta in patria, il suo successo è legato più al vecchio continente che alla natia America. Tanto da avere spostato, una trentina di anni orsono, la sua residenza a Parigi. Oggi è il suo compleanno e occasione migliore non ci potrebbe essere per ascoltarsi una manciata delle sue belle canzoni. Tanti auguri Elliott!