Simona Molinari: tra pop e jazz, buon compleanno

Simona Molinari è nata a Napoli, è diplomata al Conservatorio, di mestiere fa la cantante e ha la bella ambizione di coniugare due generi solo all’apparenza molto distanti tra loro: il jazz e il pop. E ci riesce con risultati lusinghieri. Oggi Simona compie 37 anni. Un’età in cui la strada avanti ai propri piedi è ancora lunga da percorrere, un’età in cui la strada percorsa alle proprie spalle ha già una certa importanza. I nostri auguri non possono che essere in musica riascoltando le sue migliori interpretazioni.