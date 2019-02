Buon compleanno a Nina Zilli, una delle voci più soul della musica italiana contemporanea. La cantautrice di "50mila" compie oggi, 2 febbraio, 39 anni. E per farle gli auguri abbiamo pensato di mettere insieme in una gallery 10 pezzi tratti dal suo repertorio (in realtà c'è anche una cover) che meritano di essere ascoltati. E no, non c'è solo soul, ma anche r&b e un pizzico di reggae: mescolate bene il tutto e... buon ascolto!