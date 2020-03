Quando si è ricominciato a parlare di lui, nel 2001, molti non sapevano che Nicola Arigliano (di cui ricorre oggi il decimo anniversario della scomparsa; era nato il 6 dicembre del 1923 a Squinzano, in provincia di Lecce) aveva già alle spalle una lunga carriera artistica. L'artista aveva debuttato nel 1956, e il suo primo successo discografico risale al 1957 con "Simpatica". Seguirono anni di notorietà, non solo in campo musicale ma anche televisivo e cinematografico (e restano celebri i suoi "Carosello" con la pubblicità del digestivo Antonetto, dei quali era anche protagonista, e del vermut Punt e Mes, del quale cantava la canzone di sottofondo). Dal 1980 al 2001 si è dedicato principalmente al jazz, tornando alla canzone con quattro album consecutivi, l'ultimo dei quali uscito nel 2005, in concomitanza di una sua partecipazione al Festival di Sanremo: aveva 81 anni, ed è al momento il più anziano fra i partecipanti di tutta la storia del Festival.

Nelle prossime pagine vi proponiamo una selezione di sue canzoni di successo. (continua)