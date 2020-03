Jon Bon Jovi - alias John Francis Bongiovi Jr (nato a Perth Amboy, New Jersey, il 2 marzo 1962) - è uno dei maggiori interpreti del rock made in USA fin dalla metà degli anni Ottanta.

In quel decennio, in particolare, con la sua band Bon Jovi ha inanellato i dischi che ne hanno costruito e cementato la leggenda, con singoli che sono entrati prepotentemente nelle classifiche e nell'immaginario popolare... infatti chi non saprebbe canticchiare anche solo la melodia di "Livin’ on a Prayer", "Bad Medicine" o "You Give Love A Bad Name"?

Abbiamo scelto 10 fra i pezzi (con relativi video) più iconici della sua carriera, per un ripasso divertente e rock. Buon ascolto e buona visione...