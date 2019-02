Ci sono cantautori che fanno riflettere, cantautori che fanno piangere, e poi ci sono cantautori che, oltre a fare tutto questo, sanno anche divertire e far ballare con la loro musica. Tricarico è indubbiamente uno di questi. Riesce con una canzone a spostarti in un mondo altro, parallelo. In una carriera lunga quasi due decenni e fatta di sette dischi (più una raccolta) Francesco Tricarico ha saputo costruire attraverso la profondità e l’immaginazione, la stravaganza e l’ironia, un mondo musicale – fatto di giochi di parole e registri stilistici diversi, melodie leggere ma testi profondi – difficile da trovare nel repertorio di altri artisti. Una personalità musicale tanto credibile quanto imprevedibile e irrazionale che ha saputo fare della sua storia una canzone e di questa un motivo di riscatto ed orgoglio. Tra i tanti fili tematici che Tricarico ha intrecciato all’interno della sua ricca discografia, abbiamo deciso di ripercorrerne la carriera attraverso le sue canzoni più divertenti, ritmate e "fantastiche", dove con ciò si intende raffiguranti pensieri e luoghi al limite tra la ragione e la fantasia. Sono “canzoni bambine”, nel senso più nobile del termine e non certo sottostimante; e non ci stupirebbe sentirle come sottofondo musicale ad una festa di compleanno in una ludoteca, anzi le consiglieremmo! D’altronde l’occasione, i 48 anni dell’artista, che li compie oggi, è un’occasione di festa. E allora via l’inquietudine di crescere e di uscire fuori dalla propria “scatolina” per paura di non trovare un proprio posto nel mondo. Ci piace pensare che Francesco, ascoltando queste canzoni che oggi abbiamo scelto per lui, possa guardarsi indietro, farsi una risata e brindare alla (propria e alla nostra) vita. Auguri!

Alessandro Giorgio (a cura di www.lisolachenoncera.it)