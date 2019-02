A Mauro Pagani, che oggi compie settantatré anni e al quale vanno i migliori auguri di Rockol, abbiamo chiesto di scegliere le sue dieci “canzoni della vita” – fra quelle scritte e cantate da altri, s’intende. Quelle che seguono sono le canzoni che ci ha indicato, comprese di motivazioni scritte da lui.

Scegliere solo dieci brani per uno che di musica si è nutrito per così tanti anni è un’impresa impossibile. Ce ne sono almeno altri cento, che hanno segnato in maniera importante e definitiva il mio cammino di musicante. Ognuno dei brani che seguono però si porta dietro anche una piccola storia, che in qualche modo lo rende per me speciale.

Mauro Pagani