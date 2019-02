Bob Marley, l'icona giamaicana del reggae, è scomparso nel 1981 a soli 36 anni. Era nato il 6 febbraio del 1945 e proprio oggi compirebbe 74 anni - se un melanoma non lo avesse portato via.

Con i suoi Wailers ha inciso e pubblicato 13 album in studio fra il 1965 e il 1983 (l'ultimo, "Confrontation", è uscito ovviamente postumo); inoltre, mentre era ancora in vita, sono usciti due suoi dischi dal vivo. Non si contano le compilation e le raccolte - così come i singoli, che sono veramente una pletora.

Marley ha lasciato ai fan e agli appassionati di musica molti brani divenuti leggendari, che trascendono (come accade per gli artisti più influenti) la mortalità. Abbiamo scelto di celebrare questo settantatreesimo compleanno di Bob proprio selezionandone alcuni fra i più importanti - e andando a pescare fra i pezzi che incarnano le sue due anime più interessanti, appassionate: quella ribelle e quella affascinata all'amore. Alcune anche in versioni live o speciali.