Rutles: gli altri Fab Four, (quasi) meglio degli originali

I Rutles sono una band inventata da Eric Idle e Neil Innes per un programma televisivo britannico del 1970, che per i veri cultori dei Beatles è un altro culto, più segreto e più “colpevole” – ma pieno di soddisfazioni. Se non avete mai visto quella perla di umorismo che è il (finto) documentario “All you need is cash”, andatevelo a vedere su YouTube qui: https://www.youtube.com/watch?v=xFPgs4cT47E

Per il documentario (che è del 1968) e per la trasmissione televisiva, Neil Innes ha composto una serie di canzoni che sembrano proprio canzoni dei Beatles, pur non essendolo; anzi, una di queste, “Cheese and onions”, è spesso stata inclusa nei bootleg dei Beatles, tanto è credibilmente beatlesiana – ascoltate la voce se non sembra proprio quella di John Lennon!

L’album “The Rutles”, che vi proponiamo qui di seguito nella sua tracklist originaria, non include tutte le canzoni della colonna sonora, ma queste basteranno per divertirvi assai e per farvi venire voglia di andare a cercare le altre canzoni dei Rutles pubblicate nei dischi successivi (“Archaeology”, 1996, e un live) e, se vi piaceranno proprio, anche i bootleg e i tributi (già: esistono bootleg dei Rutles e tributi ai Rutles). Buon ascolto!