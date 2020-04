Al Green compie oggi 74 anni: le sue canzoni al cinema

Non è affatto inusuale che le canzoni ci ricordino precisi momenti della nostra vita. Ci sono canzoni, però, che a tutti ricordano precisi momenti di altre vite, vissute nella meravigliosa finzione del grande schermo da personaggi indimenticabili. E Al Green, di canzoni del genere, ne ha cantante parecchie: "Il Reverendo", così come è conosciuto dopo che nel '76 un brutto episodio di cronaca nera - il suicidio della sua allora fidanzata dopo un litigio - gli fece scoprire la fede, portandolo all'essere ordinato pastore dalla Full Gospel Tabernacle Church di Memphis, è presente in molte colonne sonore di pellicole oggi considerate di culto. Un esempio su tutti e perfettamente calzante è quello della sua "Let's Stay Together", indimenticabile sottofondo al monologo di Marcellus Wallace nel leggendario "Pulp Fiction" di Quentin Tarantino.

Per festeggiare il suo compleanno, che ricorre oggi, 13 aprile, ecco una selezione delle migliori canzoni di Al Green "sentite" al cinema. Buon ascolto, e... buona visione!