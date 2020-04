Emmylou Harris: tutti i Grammy della grande signora della canzone USA

Da Bob Dylan a Bright Eyes, passando per - giusto per citare i più celebri - Gram Parsons, John Denver, Dolly Parton, Don Williams, la Band, Mark Knopfler, Willie Nelson e Neil Young, non c'è grande nome che abbia fatto la storia della canzone americana che non abbia collaborato almeno una volta con Emmylou Harris. Perché la signora nata a Birmingham, Alabama, esattamente 72 anni fa è una vera istituzione della canzone a stelle e strisce.

Fa impressione che la Recording Academy se ne sia accorta solo quest'anno, assegnandole un sospiratissimo premio alla carriera: la signora Harrys, negli anni, ne ha vinti moltissimi grazie ai suoi dischi e alle sue canzoni, che vi elenchiamo nelle pagine che seguono.

Dalle nostre parti lei non è conosciuta, almeno non come oltreoceano: se la musica a stelle e strisce più tradizionale e sanguigna è nelle vostre corde e non l'avete mai sentita nominare, alzate le casse del computer o il volume del cellulare e lasciate conquistare. Non ve ne pentirete...

Buon ascolto!