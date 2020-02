Il dubbio che i suoi ascolti siano molto più vari e diversificati di quanto l'ascoltatore medio possa supporre ci era venuto qualche anno fa, quando lo intervistammo per l'uscita di "Questo sono io" del 2008: Gigi D'Alessio ci parlò di quanto fosse stato bello registrare ad Abbey Road con i session man stranieri con l'entusiasmo di uno che sa esattamente cosa significhino le sale londinesi per la storia del rock e del pop.

Allora, passati dodici anni, all'alba del suo 53esimo compleanno - che ricorre proprio oggi: auguri! - ci siamo detti: perché non chiamare l'alfiere della musica napoletana mainstream e chiedergli, a bruciapelo, quali siano le sue dieci canzoni "non napoletane" preferite di sempre? "Dieci sono poche, ce ne vorrebbero tremila", ci ha spiegato lui, che però ha accettato la sfida. "Adesso ve le dico, commentandole una per una: non ci ho pensato un attimo su quali scegliere, perché pensandoci sarebbe venuta una cosa costruita, poco spontanea. E le cose poco spontanee non sono mai belle. Pronti?". Pronti!

(continua)