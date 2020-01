Sade, non solo soul: 10 brani simbolo di un repertorio da brividi

Definirla una bella voce soul sarebbe riduttivo. Perché Helen Sade Adu, nota ai più semplicemente come Sade, nel corso della sua carriera fino ad oggi con la sua voce non si è cimentata solamente con un repertorio soul, ma anche jazz e r&b. Così, oggi, nel giorno del suo compleanno, abbiamo pensato di riepilogare la sua storia musicale in dieci brani-simbolo: dall'esordio con "Your love is king" fino all'ultimo album "Soldier of love", pubblicato nel 2010 dopo ben dieci anni di silenzio discografico e vincitore di un Grammy Award ("Best r&b performance by a duo or group").