James Todd Smith, in arte LL Cool J (abbreviazione di Ladies Love Cool James), è un rapper, attore, autore e imprenditore americano del Queens, New York.

LL Cool J inizia a rappare giovanissimo all'età di 9 anni, influenzato dal gruppo hip-hop "The Treacherous Three". Nel marzo del 1984, James Todd Smith appena sedicenne stava già creando cassette demo nella casa dei nonni. Suo nonno, un sassofonista jazz, gli compra così attrezzature per duemila dollari, tra cui due giradischi, un mixer audio e un amplificatore.

Sotto il suo nome d'arte, LL Cool J, firma il suo primo contratto discografico con la Def Jam (storica etichetta fondata da Russell Simmons e Rick Rubin nel 1983) con cui pubblica il suo primo singolo ufficiale, "I Need a Beat" "(1984).

L’anno successivo esce “Radio”, suo album di debutto considerato un vero e proprio capolavoro del genere hip hop dell’epoca che riceve subito il consenso della critica, sia per l'innovazione nella produzione che per il potente modo di rappare di LL. Il disco contiene successi come "I Can't Live Without My Radio" e "Rock the Bells".

Dall’uscita di “Radio” in poi la carriera del rapper del Queens è stata un continuo successo, pubblicando 13 album in studio e due greatest hits. Durante il suo periodo d’oro, nessuno è stato più forte e liricamente dotato di LL Cool J, anche se negli ultimi anni è rimasto un po’ in disparte, è tuttora considerato uno dei migliori “Master of Ceremonies” dell'hip-hop.

A dicembre del 2017 il veterano dell'hip hop LL Cool J è il primo rapper a ricevere l’onorificenza "Kennedy Center Honors", il più alto riconoscimento americano assegnato a coloro i quali durante la propria vita si sono particolarmente distinti nelle arti dello spettacolo, offrendo così un contributo significativo al patrimonio culturale americano.

