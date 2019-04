Richard Anthony, un francese in Italia

Scomparso quattro anni fa proprio il 20 aprile, tecnicamente Richard Anthony non era nato in Francia, ma al Cairo d’Egitto, con il nome di Ricardo Btesh, da padre siriano e madre inglese. In Francia arrivò tredicenne, ma è lì che si è sviluppata la sua storia di successo come cantante. I cantanti francesi che abbiano ottenuto una vera e duratura popolarità in Italia si contano sulle dita di una sola mano – lo stesso si può dire dei cantanti italiani che siano diventati famosi in Francia. Fra noi e i nostri cugini le affinità, in campo musicale, sono meno delle divergenze. Tuttava per qualche anno, nel decennio Sessanta, Richard Anthony frequentò con una certa assiduità le classifiche di vendita italiane. Ecco tutte le canzoni con cui Anthony è entrato nelle nostre charts fra il 1963 e il 1966.