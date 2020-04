Dave Edmunds, un protagonista da riscoprire

Il gallese Dave Edmunds (nato a Cardiff il 15 aprile 1944: auguri!) è una delle figure più importanti del rock’n’roll, del pub rock e della new wave britannica, anche se da noi non ha mai ottenuto una particolare visibilità. La sua è una carriera lunghissima (non solo da cantante: è anche chitarrista, attore, produttore) iniziata da giovanissimo militando in decine di band – Edmunds Bros Duo, Stompers, Heartbeats, The 99ers, Crick Feather's Hill-Bill's, The Raiders, The Image, The Human Beans... – prima della fondazione dei Love Sculpture, con i quali ottenne il primo risultato di classifica grazie a “Sabre Dance”. Da allora Dave Edmunds è diventato una presenza stabile della scena inglese, pur senza mai brillare nelle classifiche di vendita, a parte un paio di eccezioni. Vi proponiamo qui di seguito alcuni episodi della sua discografia.