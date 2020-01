Se nove anni fa non fosse stato colpito da ictus cerebrale, oggi Clarence Clemons avrebbe festeggiato il suo 78esimo compleanno. Il Big Man, il pard del Boss. Colui a cui era appoggiato Bruce Springsteen sulla copertina dell’iconico “Born to run”. Il sax a cui si è appoggiato Springsteen per un numero incredibile di anni. Un sax che non poteva essere sostituito nella E Street Band se non da un altro Clemons. E allora ecco il nipote Jake. Lo vogliamo ricordare proponendo alcuni degli assoli più significativi della sua carriera. Partendo dalla fine, partendo dall’ultimo assolo, quello regalato a Lady Gaga per la canzone “The edge of glory”, uscita poco prima che Clarence morisse. Tanti auguri, Big Man, ovunque tu sia.