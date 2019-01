Mario Ranno in arte Biondi possiede un timbro vocale inconfondibile e un amore profondo per la musica soul venata di jazz. Il suo esordio discografico risale a poco più di dieci anni fa, era il 2006 quando venne pubblicato l’album “Handful of soul” che includeva il suo manifesto canoro “This is what you are”. La lingua ufficiale nei suoi dischi da allora è l’inglese. Questo è il motivo per cui, nel giorno del suo 48esimo compleanno che cade oggi, lo vogliamo festeggiare portando alla vostra attenzione Mario Biondi - in duetto - alle prese con la sua madre lingua. Buon ascolto!