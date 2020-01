Otis Redding la registrò in due session negli studi della Stax, la seconda il 7 dicembre del 1967, pochi giorni prima di morire in un incidente aereo a Madison, nei pressi del Lago Monona.

La canzone - firmata insieme a Steve Cropper, che ne terminò il mixaggio dopo la morte del cantante - fu pubblicata dalla Stax l'8 gennaio del 1968.

Diventò il primo singolo della storia del pop pubblicato postumo a raggiungere la vetta della classifica USA. Nelle classifiche inglesi si fermerà invece alla terza posizione. In Italia non andrà oltre la posizione numero 29. Riascoltiamo “(Sittin’ on) The Dock of the Bay” in alcune delle molte cover che ne sono state registrate. (continua)

Maurilio Giordana (titolare del blog “My Way”)