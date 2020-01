Quella volta che Adriano Celentano mise in imbarazzo i R.E.M.: il video

In occasione del compleanno di Adriano Celentano, ripubblichiamo alcune chicche della sua carriera - qua invece i nostri auguri al molleggato con la lista dei suoi maggiori successo, ovvero "Tutte le volte che Adriano Celentano è stato 1".

Tra le tante cose memorabili di Adriano Celentano ci sono i suoi programmi TV: grandi ascolti e grandi polemiche, per i suoi silenzi, per le sue "prediche". Ma anche grandi ospiti musicali, italiani e stranieri.

Come quella volta che Celentano, che non sa parlare inglese, si mise ad intervistare i R.E.M., assieme ad Asia Argento.

Maggio 2001: la band di Michael Stipe è in Italia per presentare "Reveal". Celentano è in prima serata su Rai1 con "125 milioni di cazzate".

Nella seconda puntata sono ospiti Dario Fo (duettando con il futuro premio nobel, Celentano cadde in diretta e si ruppe un piede), i Lunapop.

E i R.E.M. che cantano il nuovo singolo "Imitation of life", e poi, successivamente "Losing my religion", dedicata al vecchio amico Francesco Virlinzi: lo scopritore di Carmen Consoli, il discografico e promoter siciliano era scomparso pochi mesi prima, a fine 2000.

Dopo la performance, l'intervista: quello che segue è una scena quasi surreale. I R.E.M., qualche anno dopo, la ricordarono come una delle loro performance televisive più imbarazzanti di sempre. Parte da 2' e 14", se volete vederla per intero.