Nato in New Mexico, innamorato del Colorado – tanto da prenderne in prestito la capitale per farla diventare il suo cognome – John Denver si è sempre sentito figlio di un unico grande luogo, quello che lui chiamerebbe “Mother Earth”. A Madre Natura e a tutte le sue espressioni, John Henry Deutschendorf ha dedicato un gran numero di canzoni, alcune vere e proprie battaglie ecologiste, altre moderni cantici delle creature in lode delle montagne, dei fiumi, dei raggi del sole. Il suo impegno in difesa dell’ambiente trova espressione anche nell'associazione Plant-It 2000, che l’artista fonda in nome della riforestazione e, più in generale, della tutela del Pianeta e delle situazioni umanitarie a rischio. In un triste 12 ottobre 1997, Denver muore, all'età di 53 anni, precipitando in California con un piccolo aereo che lui stesso guidava. Proviamo a ricordarlo ripercorrendo le sue “country roads” verso laghi di montagna, aquile in volo e campagne accarezzate dal vento.