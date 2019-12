Sentirsi continuamente in bilico, sul filo tirato della vita. Sempre lì lì per cadere, con la terra che si muove sotto i piedi, quando non sai come bilanciare il peso e cerchi in ogni modo di opporre resistenza. O come se fossi un cubo spigoloso a cui è stato chiesto di entrare, restare e adattarsi in uno spazio dalle pareti convesse. E ad ogni piccolo movimento ci sbatti contro, senza riuscire mai a trovare il tuo posto, accompagnato da un continuo e comune senso di inadeguatezza alle relazioni, alla quotidianità, alla società, alla vita, e a te stesso.

Dal 1990 al 2013 c’è una lunga traccia di tutto questo nelle canzoni di Cristiano De André: nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno, proviamo a passarci attraverso.

Giulia Zichella (a cura di www.lisolachenoncera.it)