La sua canzone più celebre - "Blue Suede Shoes", appunto, nell'immortale interpretazione di Elvis Presley - la conoscono tutti, ma in pochi sanno chi l'abbia scritta e quanto il suo autore sia importante nella storia della musica americana e non solo: Carl Perkins, alfiere del rockabilly e pregiato autore e performer scomparso il 19 gennaio 1998 (era nato il 9 aprile 1932), è stato una figura fondamentale nella formazione di artisti che hanno definito i canoni del rock moderno e contemporaneo. "Se non ci fosse stato lui, i Beatles non sarebbero mai esistiti", ebbe a dire Paul McCartney, rimarcando l'importanza capitale che Perkins ricoprì nel passaggio di consegne tra il rock and roll delle origini e la moderna musica popular.

Rockol vi offre, nelle pagine che seguono, i suoi dieci brani originali più celebri. Buon ascolto!