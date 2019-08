Quella volta che Alice Cooper si candidò a Governatore dell'Arizona

A un concerto in Arizona nel 1988, Alice Cooper dichiarò dal palco di volersi candidare a governatore dell’Arizona al posto di Evan Mecham, costretto a dimettersi per quei pastrocchi che siamo abituati a credere riguardino solo la politica italiana. Le elezioni si sarebbero tenute il 17 maggio. Alice Cooper disse che avrebbe fondato il Wild Party, il Partito Selvaggio. Il suo slogan sarebbe stato: “A troubled man for troubled times”, un uomo difficile per tempi difficili. La promessa: “A snake in every pool”, un serpente in ogni piscina, con ovvio riferimento ai boa che erano e sono parte integrante dei suoi spettacoli.

Era chiaramente uno scherzo, ma i giornalisti presenti al concerto riportarono la notizia e in pochi giorni quella boutade si trasformò in seria intenzione a candidarsi.

Alice Cooper fu costretto a smentire e lo fece a modo suo, dicendo: “Era chiaramente uno scherzo. Non sarei mai stato eletto perché io non so scrivere e i miei fan non sanno leggere”.

