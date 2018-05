Dal libro "Rock Therapy" di Massimo Cotto (Marsilio) proponiamo settimanalmente una "pillola" terapeutica: la canzone di oggi ha proprietà afrodisiache.



Sex on fire

Kings of Leon

Only by the Night, 2008

Per quante storie possano raccontare nelle loro canzoni i fratelli Followill, nulla sarà mai avventuroso come le loro vite, almeno nei primi anni. Caleb, Ivan Nathan e Michael Jared hanno trascorso anni e anni a bordo della Oldsmobile viola del padre, predicatore della Chiesa pentecostale. Una vita letteralmente on the road, senza nemmeno andare a scuola, educati dalla madre o dalle scuole parrocchiali che incontravano durante il cammino. Poi, il divorzio dei genitori, la scoperta che il padre era alcoolista e violento, il trasferimento a Nashville, dove incontrano un songwriter, Angelo Petraglia, che apre loro la porta al mondo di Stones, Thin Lizzy e Clash. Quando pensano di essere pronti, «rapiscono» il cugino Matthew e si chiudono in una cantina a suonare, dove vivono quasi murati vivi, avendo come unico sostentamento il cibo che passa loro la madre e quel po’ di marijuana che sono riusciti a procurarsi. L’imperativo è non uscire da quel posto fino a quando le canzoni non sono perfette. Dopo un mese, rivedono la luce. L’album è finito, manca ancora il nome della band. Angelo Petraglia suggerisce «Kings of Zion» per rimarcare le loro radici religiose, loro, invece, ripensano a nonno Lion e trasformano tutto in Kings of Leon. Pronti, via. Vendono poco, ma gli U2 si accorgono di loro e li invitano a seguirli in tour. Da quel momento, è solo discesa. "Sex on Fire" è rock allo stato puro. Fu scritta pensando alla fidanzata (oggi moglie) di Caleb, l’incantevole modella Lily Maud Aldridge.

Questa e altre canzoni dalle proprietà afrodisiache sono proposte in "Rock Therapy".