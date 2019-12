Johnny Hallyday: i suoi migliori duetti con Zucchero, Laura Pausini e altri

In oltre mezzo secolo di carriera Johnny Hallyday ha avuto l'opportunità di dividere il palco e lo studio con figure di spicco del panorama pop e rock internazionale: dalla star del soul Lionel Richie al gigante della canzone francese Charles Aznavour, passando per due delle nostri voci più conosciute all'estero - Zucchero e Laura Pausini, senza dimenticare la diva pop Celine Dion, Michael Bolton e persino attori come Jean Reno e la "nostra" Rosa Fumetto, il gigante del rock d'oltralpe scomparso la notte del cinque dicembre di due anni fa all'età di 74 anni ha lasciato in eredità, tra le altre cose, anche un corposo repertorio di interpretazioni in duetto. Ecco, nelle pagine che seguono, una selezione delle più note a livello internazionale. Buon ascolto!