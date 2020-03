E' scomparso il 31 marzo del 2016 Giorgio Calabrese, uno dei grandissimi autori della canzone italiana. Aveva esordito come autore di testi di canzoni sul finire degli anni Cinquanta, firmandone molti per Umberto Bindi ("Il nostro concerto", "Arrivederci", "Non mi dire chi sei"). E' stato direttore artistico dell'etichetta Karim, la prima per la quale incise Fabrizio De André. Ha poi collaborato a lungo con Mina e Ornella Vanoni, ha scritto i testi italiani di canzoni francesi e portoghesi.

E' stato poi, dagli anni Sessanta, autore di trasmissioni televisive, come "Senza rete", "Fantastico", "Domenica In" e del Festival di Sanremo.

L'elenco delle canzoni firmate da Giorgio Calabrese è sterminato: da "Ciao ti dirò", scritta con Gian Franco Reverberi e cantata da Adriano Celentano, alle già citate per Bindi, da "Chihuahua" e "Dindi" per Mina alla classicissima "E se domani" ("…e sottolineo se") incisa originariamente da Fausto Cigliano nel 1964 a "La ragazza di Ipanema", su musica di Antonio Carlos Jobim, cantata da noi da Bruno Martino, da "Il mondo è grigio il mondo è blu" per Nicola Di Bari a "L'istrione" per Charles Aznavour, da "Domani è un altro giorno" per Ornella Vanoni su musica di Jerry Chestnut a "Suoneranno le sei" su musica di Astor Piazzolla per Mina, la "La pioggia di marzo" su musica di Antonio Carlos Jobim per Mina a "Via di qua" ancora per Mina nel 1986.

L'ultima canzone pubblicata con testo di Giorgio Calabrese è stata "Meglio così", scritta su musica di Gianni Ferrio per Johnny Dorelli.

La statura e l'importanza di Giorgio Calabrese nella storia della canzone italiana sono enormi: il suo nome, anche se poco noto al grande pubblico, è di diritto nel pantheon dei più grandi.

Riascoltiamo nelle prossime pagine alcune delle sue più belle canzoni.