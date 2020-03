Gianni Bella, le sue canzoni con Giancarlo Bigazzi

La lunga carriera musicale di Gianni Bella (il musicista siciliano è nato il 14 marzo 1947) è iniziata come cantante e autore, e per sette anni lo ha visto collaborare strettamente con Giancarlo Bigazzi: è stato il suo periodo di maggiore successo come interprete. In seguito Gianni Bella ha privilegiato l’attività di autore, spesso in coppia con Mogol, con il quale ha scritto molte canzoni per Adriano Celentano (per gli album “Io non so parlar d'amore”, “Esco di rado e parlo ancora meno”, “Per sempre”, “C'è sempre un motivo” e “Dormi amore, la situazione non è buona”). Ma ha firmato canzoni anche per sua sorella Marcella, per Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Mia Martini. Qui di seguito vi riproponiamo i suoi grandi successi di inizio carriera.