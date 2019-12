Curtis Mayfield, il genio gentile della musica nera

Il 26 dicembre 1999 moriva Curtis Mayfield. Aveva 57 anni, era nato a Chicago e il suo rhythm and blues (ma anche soul e funky) oltre a essere musicalmente irresistibile aveva un alto contenuto sociale. Gli anni sessanta vedono come mai prima di allora l’esplosione delle tensioni razziali negli Stati Uniti e la nascita di movimenti per i diritti della gente di colore. Mayfield, che aveva iniziato sul finire degli anni cinquanta con gli Impressions, è stato in quel senso uno dei musicisti più rappresentativi della comunità nera. Lo ricordiamo presentando alcuni dei suoi successi.