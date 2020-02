Ha trovato l’America in Italia, Paul Bradley Couling: furono Gianni Boncompagni e Alberico Crocetta (l’inventore del “Piper” di Roma) a farlo venire da noi, e qui il cantante inglese divenne popolarissimo, non solo o non tanto grazie alle sue doti canore ma specialmente grazie alla sua avvenenza fisica, sottolineata da un’eleganza leggermente démodé, che faceva sognare il pubblico femminile. Mal ha frequentato a lungo le nostre classifiche di vendita: ecco qui di seguito i suoi più grandi successi.