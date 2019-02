Nata a Montpellier, in Francia, cresciuta dai nonni a Bordeaux, arriva nel 1933 a Parigi, studia danza e dopo la guerra si avvicina alla vita intellettuale della capitale francese che fermenta a Saint Germain des Prés e sulla rive gauche. Diventa la musa degli esistenzialisti, conosce e frequenta i grandi dell’epoca (da Jean-Paul Sartre a Albert Camus), canta, poi per qualche anno si dedica all’attività di attrice, ma torna alla canzone all’inizio degli anni Sessanta per non lasciarla più. La sua discografia conta una quarantina di album, escludendo le numerose compilation. Difficile scegliere quali brani farvi ascoltare (anche perché in Italia non è mai stata molto popolare). Abbiamo fatto una selezione arbitraria, per darvi almeno un’infarinatura del suo vastissimo repertorio.