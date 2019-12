Il destino di Britney Jean Spears era quello di diventare una popstar, una delle più amate dei primi anni 2000. E quel destino non l'avrebbe di certo cambiato il rifiuto di direttore di casting per il "Mickey Mouse Club": era stata la mamma di Britney ad accompagnare la bambina da Kentwood (in Louisiana, dove era cresciuta) ad Atlanta (in Georgia), dove avrebbe fatto il provino per entrare nel popolare programma televisivo. Il direttore di casting gli aveva detto che era troppo piccola, ma aveva presentato la bimba a Nancy Carso, un talent scout di New York, che era rimasto colpito dal suo talento di cantante e ballerina e l'aveva presa sotto la sua ala protettiva, facendola poi iscrivere alla Professional Performing Arts School. Il resto è cosa nota: perché, appunto, il destino di Britney Spears era quello di diventare una popstar. Fu "...Baby one more time" la canzone, scritta da Max Martin, che fece conoscere il nome della cantante a tutto il mondo: era il 1999, Britney aveva appena diciott'anni e la sua canzone andava al numero uno non solo negli Stati Uniti, ma anche in tanti altri paesi del mondo. Oggi Britney di anni ne ha 38 (li compie proprio oggi) e "...Baby one more time" resta la sua più grande hit: nelle pagine a seguire trovate alcune insospettabili cover della canzone.